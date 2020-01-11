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Иранский генерал: оператор ПВО сбил «боинг» под Тегераном, не сумев из-за помех связаться с командованием

Источник: IRNA
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Оператор противовоздушной обороны Ирана самостоятельно решил выпустить ракету по самолету «Международных авиалиний Украины», который он принял за вражеский объект, не сумев связаться с командованием. Об этом сообщил командующий Военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР), генерал Амир-Али Хаджизаде.

«Либо сработала система помех, либо сеть была занята, но он не смог связаться. У него была возможность принять решение в течение пяти секунд. К сожалению, он принял неверное решение и запустил ракету по цели», — сказал Хаджизаде.

Хаджизаде добавил, что военные Ирана просили прекратить авиасообщение на время ракетного удара по военным базам США в Ираке, но это требование не выполнили.

Офис президента Украины Владимира Зеленского ранее распространил в фейсбуке фотографии обломков сбитого самолета. На некоторых снимках деталей корпуса самолета видны следы от пробоин. Как предположил украинский журналист Юрий Бутусов, корпус «боинга» пробили поражающие элементы ракеты ЗРК «Тор».

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