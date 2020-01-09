Премьер-министры Канады и Великобритании заявили, что украинский самолет сбила иранская ракета

Обновление. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также заявил, что есть доказательства, подтверждающие, что самолет был сбит иранской ракетой.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что самолет «Международных авиалиний Украины», потерпевший , по данным канадской разведки, был сбит иранской ракетой класса «земля-воздух».

«Возможно, это было непреднамеренно», — сказал Трюдо, слова которого цитирует CNN. Премьер Канады призвал провести тщательное расследование, чтобы установить, что произошло.

Ранее Newsweek, CBS News, CNN и ряд других изданий сообщили, что, по данным Пентагона и других официальных лиц США, Иран сбил украинский «боинг» одной или двумя ракетами, выпущенными из зенитного ракетного комплекса «Тор». Власти США считают ракетный удар случайным. По данным CNN, ракеты могли запустить из-за опасений, что США атаковали Иран.

При крушении Boeing 737 под Тегераном погибли 176 человек: 82 иранца, 63 канадца, 11 украинцев, 10 шведов, четыре афганца, три немца и три гражданина Великобритании.