NYT: в Иране сняли на видео возможный ракетный удар по «боингу»

Активист иранского происхождения Нариман Гариб опубликовал в твиттере видео, на котором, как утверждается, снят момент попадания ракеты в пассажирский самолет Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» под Тегераном.

Газета The New York Times сообщила, что видео снято в населенном пункте Паранд недалеко от Тегерана. Именно в этом районе, отмечает издание, украинский самолет перестал выходить на связь. О том, что это видео снято в этом месте, также подтвердили независимые расследователи из Bellingcat и Conflict Intelligence Team.

Судя по видеозаписи, когда ракета попала в самолет, произошел небольшой взрыв, но пассажирский лайнер продолжал лететь еще несколько минут. Затем, как следует из других видеозаписей, на которые ссылается NYT, самолет повернул в сторону аэропорта, после чего взорвался и упал.

Самолет Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», летевший в Киев, разбился 8 января после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек. Иран заявил, что самолет потерпел крушение из-за возгорания одного из двигателей.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил ранее 9 января, что, по данным канадской разведки, украинский «боинг» был сбит иранской ракетой класса «земля-воздух». Он допустил, что это произошло случайно. Американские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что лайнер могли сбить одной или двумя ракетами ЗРК «Тор». В ночь катастрофы Иран атаковал военные базы США в Ираке.

В Иране последовательно отрицают, что пассажирский «боинг» был сбит ракетой.