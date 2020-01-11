Иран передаст Франции черные ящики сбитого «боинга»

Обновление. В офисе президента Украины Владимира Зеленского сообщили, что главы Украины и Франции договорились, что к расшифровке привлекут французских специалистов.

Власти Ирана намерены передать Франции бортовые самописцы самолета Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», потерпевшего под Тегераном. Об этом, как сообщает IRNA, заявил глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар.

По словам Резайефара, Иран стремился исследовать черные ящики на своей территории, но из-за невозможности расшифровать самописцы решил передать их Франции.

Сперва Иран попросил Канаду, Францию и США предоставить свое оборудование для расшифровки черных ящиков, но те отказались. В итоге Иран предложил Украине, Швеции, Великобритании, Канаде и США выбрать независимую лабораторию и те решили отправить самописцы во Францию.

Ранее иранский новостной канал IRINN распространил видео, где, как утверждается, показаны черные ящики самолета.

«Черные ящики» разбившегося «боинга» Meduza

9 января основатель Bellingcat Элиот Хиггинс сообщил, что, по словам очевидцев, бульдозеры убрали обломки самолета с места крушения. По его словам, это делает невозможным проведение настоящего расследования. Журналист CBS Элизабет Палмер подтвердила это, сославшись на местных жителей. Она отметила, что место крушения не огорожено и не охраняется.

11 января Иран сообщил, что украинский самолет был случайно сбит ракетой ПВО в результате человеческой ошибки. Пассажирский лайнер приняли за вражеский самолет, заявили в Генштабе вооруженных сил Ирана.

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