Погрузка белух из «китовой тюрьмы» на научно-исследовательское судно «Профессор Кагановский», с которого их выпустят в Японском море. 5 ноября 2019 года ВНИРО / ТАСС / Scanpix / LETA

октябрь 2018 года

↓

Российский «Гринпис» рассказал о косатках в бухте Средняя под Находкой, которых якобы хотят незаконно продать в китайские океанариумы. Ветеринарная инспекция Приморского края подтвердила, что в вольерах в бухте Средняя содержатся 90 белух и 11 косаток, которые поступили туда с июля по октябрь и живут в «нормальных условиях». Зоозащитники, однако, назвали вольеры в бухте Средняя «китовой тюрьмой». Они заявили, что , которым принадлежат животные, скорее всего, превысили квоты на добычу косаток и незаконно отловили детенышей белух вместо взрослых особей.

ноябрь 2018 года

↓

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту незаконного вылова морских млекопитающих. Следствие заявило, что в бухту Средняя были доставлены 12 косаток (одну из них позднее выпустили в море) и 90 белух, которых отловили по квоте на добычу млекопитающих «для культурно-просветительских целей». Тем не менее все белухи и 11 из 12 косаток оказались детенышами, добыча которых в России запрещена. Суд наложил арест на млекопитающих, который означал запрет на их перевозку. Зоозащитники в свою очередь заявили, что в бухте Средняя животные содержатся в крайне стесненных условиях, и призвали их освободить.

декабрь 2018 года

↓

Из вольеров пропали три белухи. Следствие посчитало, что они уплыли, но правозащитники были уверены, что белухи погибли. «Пропавшие животные — это самые маленькие белушата-„сосунки“, у которых нет зубов и которые должны питаться молоком матери. Это те самые маленькие и самые худые особи, которых выявили в „китовой тюрьме“ во время первой проверки с участием общественников», — заявил глава общественной организации «Экологическая вахта Сахалина» Дмитрий Лисицын.

февраль 2019 года

↓

СК возбудил уголовное дело о жестоком обращении с косатками и белухами в бухте под Находкой. Призывы освободить выловленных в Приморье морских млекопитающих стали звучать все громче. К ним присоединились актриса Памела Андресон и актер Леонардо Ди Каприо. Президент России Владимир Путин поручил Минприроды решить судьбу белух и косаток.

март 2019 года

↓

Минприроды сформировало рабочую группу по вопросу об освобождении морских млекопитающих. В нее вошел в том числе океанолог, участник проекта по созданию заповедников для морских млекопитающих Whale sanctuary project Жан-Мишель Кусто. Российские власти назвали задачу по освобождению косаток и белух «крайне сложной». «Объективно надо признать, что нет и практического опыта выпуска таких животных, тем более в таком количестве», — заявили в Минприроды.

Июнь 2019 года

↓

20 июня во время «прямой линии» с Владимиром Путиным было объявлено, что косаток и белух начали вывозить из «китовой тюрьмы». Их решили не просто освободить из вольеров в бухте Средняя, а вернуть в места традиционного обитания. Транспортировка первой партии животных к месту освобождения в Охотском море заняла шесть дней. Контракты на вывоз млекопитающих получили те же четыре компании, которые занимались их отловом. Сообщалось, что они могут заработать на освобождении косаток и белух 360 миллионов рублей. К тому моменту суд назначил им штрафы за нарушения при отлове животных на сумму 150 миллионов рублей.

10 ноября 2019 года

↓

В Японском море выпустили последнюю партию белух из «китовой тюрьмы» (всех косаток освободили еще в августе). При этом директор приморского реабилитационного центра «Тюлень» Лора Белоиван заявила, что в бухте под Находкой до сих пор остаются шесть детенышей моржей, которые появились там еще в прошлом году. Их отловили «в культурно-просветительских целях» по разрешению Росрыболовства; зоозащитники высказывали опасения, что моржат, как и косаток с белухами, хотели продать в азиатские океанариумы. Что будет с моржатами дальше, пока неизвестно.

Ольга Корелина