Первую группу косаток и белух из «китовой тюрьмы» выпустили в море

Первая группа косаток и белух, которые содержались в под Находкой, выпущена в естественные условия. Об этом сообщил Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

«По словам ученых, косатки ожидаемо нервничали, несколько часов держались возле берега, затем вышли в открытые воды Сахалинского залива», — сказано в сообщении.

В ходе шестидневной транспортировки по воде и суше к месту освобождения ни одно животное не пострадало. «Все это время ветврачи и тренеры несли круглосуточно вахту по 4 часа, находясь по двое с животным в воде, следя за тем, чтобы оно не захлебнулось и не травмировалось», — заявили во ВНИРО.

Перед освобождением у них взяли «все необходимые анализы», и «показатели здоровья у животных хорошие».

Первыми из «китовой тюрьмы» выпустили двух косаток и восемь белух. Как оказалось, контракты на их транспортировку получили те же компании, которые занимались их отловом и были оштрафованы за нарушения.

Вывоз из «китовой тюрьмы» всех животных займет около четырех месяцев.