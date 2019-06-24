Косаток и белух из «китовой тюрьмы» вывезут компании, которые их ловили. Заработают 38 миллионов рублей

Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) заключил контракты на вывоз из двух косаток и восьми белух с компаниями, которые отлавливали этих животных. Об этом пишут «Открытые медиа» со ссылкой на данные госзакупок.

Речь идет о компаниях «Океанариаум ДВ», «Сочинский дельфинарий», «Афалина» и «Белый кит». Общая сумма контрактов составляет 38,2 миллиона рублей. Освобождение всех животных, по расчетам издания, обойдется ВНИРО в 360 миллионов рублей. При этом за незаконный отлов морских животных компании оштрафовали на более чем вдвое меньшую сумму — в общей сложности на 150 миллионов.

Как отмечают «Открытые медиа», поставщики должны будут также оплатить утилизацию трупов тех животных, которые не переживут транспортировку. Перевозят животных в том числе наземным транспортом по плохим дорогам, пишет издание.

Во ВНИРО ситуацию пока не прокомментировали. Близкий к институту источник на условиях анонимности заявил «Медузе», что после «Прямой линии» с Путиным ситуация с животными из «китовой тюрьмы» «стала развиваться стремительно и не совсем логично».

О том, что из «китовой тюрьмы» начали вывозить животных, было объявлено 20 июня во время «Прямой линии» с Владимиром Путиным.