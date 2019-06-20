«Любопытное, конечно, совпадение». Из «китовой тюрьмы» в Приморье во время «прямой линии» с Путиным начали выпускать косаток

В Приморском крае начался вывоз косаток и белух из так называемой в бухте Средняя. Об этом было объявлено во время «прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Любопытное, конечно, совпадение или, другими словами, чудодейственный эффект „прямой линии“», — заявила корреспондент, находящаяся на месте событий.

По ее словам, в настоящее время двух косаток и шесть белух везут в район Шантарских островов в Хабаровском крае, чтобы выпустить на свободу — туда же, где они были выловлены. Операцию по вывозу животных журналист назвала «мировой сенсацией».

В свою очередь заместитель председателя правительства РФ Алексей Гордеев заявил, что операция по вывозу всех оставшихся млекопитающих из бухты займет четыре месяца.

Также он отметил, что правительство приняло решение запретить вылов косаток в культурно-просветительских целях, разрешив вылов животных только для научных целей.