Штрафы за отлов косаток для «китовой тюрьмы» в Приморье превысили 150 миллионов рублей

Фрунзенский районный суд Владивостока оштрафовал четвертую компанию, занимавшуюся отловом косаток для в Приморье. ООО «Афалина» признано виновным в административном нарушении правил рыболовства. Сумма штрафа составила 28,1 миллиона рублей, сообщает «Интерфакс».

Ранее этот же суд оштрафовал еще три компании-отловщика — ООО «Белый кит», ООО «Океанариум ДВ» и ООО «Сочинский дельфинарий» были назначены штрафы в размере 28,1 миллиона рублей, 56,4 миллиона рублей и 37,6 миллиона рублей соответственно. Все компании заявляли, что обжалуют решение суда.