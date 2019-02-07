СК возбудил уголовное дело о жестоком обращении с косатками в бухте под Находкой

Следственный комитет возбудил уголовное дело о жестоком обращении с животными (статья 245 УК РФ) в рамках расследования незаконного косаток и белух в бухте под Находкой.

С ноября 2018 года СК ведет уголовное дело и по другой статье — о незаконной добыче водных биологических ресурсов (часть 3 статьи 256 УК РФ).

Сейчас животные содержатся в бухте под арестом. Зоозащитники указывают на плохие условия содержания и предупреждают, что они могут не пережить зиму, если не будут отпущены на волю.