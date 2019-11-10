Из «китовой тюрьмы» в Приморье выпустили всех белух и косаток

Последнюю партию белух, содержавшихся в «китовой тюрьме» под Находкой, выпустили в море. Об этом «Интерфаксу» сообщили во Всероссийском научно-исследовательском институте рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

«31 белуху выпустили сегодня в бухте Успения на юге Приморского края. Это был финальный выпуск, в „китовой тюрьме“ не осталось животных», — заявили во ВНИРО.

За процессом наблюдали представители экологической организации «Гринпис России». Они подтвердили, что всех животных выпустили.

«Китовой тюрьмой» зоозащитники назвали вольеры в бухте Средняя под Находкой, где с 2018 года содержались около сотни косаток и белух. Предполагалось, что их отловили для незаконной продажи в китайские океанариумы.

За освобождение животных выступили многие мировые знаменитости. По предложению Владимира Путина животных из «китовой тюрьмы» решили вернуть в дикую природу. Их начали выпускать в июне 2019 года.