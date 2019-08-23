Россия и Украина готовятся передать друг другу заключенных. В списках на обмен 66 человек, Олега Сенцова и Кирилла Вышинского среди них нет

СИЗО «Лефортово» Антон Белицкий / Коммерсантъ

Россия и Украина готовят обмен задержанных и осужденных. В июле их списки передали друг другу омбудсмены России и Украины Татьяна Москалькова и Людмила Денисова. 20 августа стало известно, что пятерых украинцев, получивших сроки в России, перевели из колоний в московское СИЗО «Лефортово». После этого о планируемом обмене стали писать российские и украинские СМИ — со ссылкой на анонимные источники и адвокатов. Москва и Киев официально подтвердили переговоры на этот счет, но про их результаты не рассказывали.

Стороны передадут друг другу по 33 человека, заявили источники «Коммерсанта» и РБК. По информации «Коммерсанта», среди них будут украинские моряки, после конфликта в Керченском проливе. Источник «Интерфакса» сообщал, что в списки на обмен войдут и , этапированных в СИЗО «Лефортово». С украинской стороны также известны имена , которых готовят к обмену.

По информации «Коммерсанта», в списках на обмен не будет и — самых известных заключенных с каждой из сторон, преследование которых связывают с политическими мотивами. Почему в списках не значится Сенцов, «Коммерсант» не уточняет. Вышинский, по данным издания, сам отказался от обмена, так как хочет добиться оправдательного приговора в украинских судах. Источник РБК заявил, что освобождение Вышинского будет проходить по «особой схеме», не уточнив, включен ли он в нынешний раунд обмена. В июле Киев предлагал Москве одновременно освободить Вышинского и Сенцова.

Обновлено. Вышинский не писал заявлений на обмен, сообщил «Интерфаксу» его адвокат Андрей Доманский.

Заключенных обменяют до конца августа, говорили источники «Коммерсанта». По словам одного из них, договоренность об обмене была достигнута 11 июля, во время первого телефонного разговора между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Сам Зеленский 23 августа заявил, что результатов переговоров стоит ждать в ближайшие дни. В тот же день в Киев прибыла российский омбудсмен Татьяна Москалькова. Ее украинская коллега Людмила Денисова, по данным РБК, ранее приехала в Москву.

Обмен заключенными для Кремля — жест доброй воли ради присоединения к , считает замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль. Она высказала такое мнение после новости о том, что президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп договорились пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что во время недавней встречи Путина с Макроном обсуждался российско-украинский обмен заключенными. Впрочем, как считает украинский политолог Андрей Бузаров, этот обмен выгоден и для Киева. Он, в частности, позволит Зеленскому выполнить свое предвыборное обещание о возвращении домой моряков, задержанных в Керченском проливе.

Ольга Корелина