Администрация Зеленского предложила России одновременно освободить Вышинского и Сенцова

Администрация президента Украины Владимира Зеленского предложила российским властям одновременно освободить главу «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского и украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом в фейсбуке написала пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

«В офисе президента с большим интересом узнали о предложении России освободить Кирилла Вышинского в качестве первого шага доброй воли. Полностью поддерживаем политику шагов доброй воли и предлагаем России сделать и свой шаг навстречу — освободить Олега Сенцова. И для взаимной уверенности в общей доброй воле мы предлагаем сделать это одновременно», — написала Мендель.

18 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что освобождение Вышинского могло бы стать первым шагом для нормализации отношений Москвы и Киева. «В целом, любые шаги по освобождению людей будут только приветствоваться», — сказал Песков.

Журналист Кирилл Вышинский, имеющий гражданства Украины и России, в марте 2018 года был заключен под стражу в Киеве по подозрению в государственной измене. Весной 2019-го дело Вышинского начал рассматривать суд. Российские власти считают уголовное преследование журналиста политически мотивированным.

Украинский режиссер Олег Сенцов был задержан в Крыму в 2014 году по обвинению в подготовке теракта. В 2015 году суд приговорил его к 20 годам тюрьмы. Сенцов не признал вину. В 2018 году он 140 дней держал голодовку в колонии, требуя освободить всех украинских политзаключенных.

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