Омбудсмены России и Украины обменялись списками заключенных. Они попросят Путина и Зеленского помиловать их

Омбудсмены России и Украины Татьяна Москалькова и Людмила Денисова наметили дорожную карту по возвращению домой осужденных граждан двух стран. Об этом сообщает ТАСС.

Москалькова и Денисова обменялись списками заключенных, находящихся в колониях и СИЗО России и Украины. В списке Денисовой — 150 человек, российский омбудсмен количество человек в своем списке не уточнила.

Теперь омбудсмены намерены обратиться к президентам Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому с просьбой о помиловании фигурантов списков.

С 2014 года в России и на Украине были задержаны или осуждены десятки человек по делам, которые противоположная сторона называет политическими. Среди наиболее известных заключенных — украинский режиссер Олег Сенцов, моряки с катеров, захваченных Россией в Керченском проливе, главный редактор РИА Новости — Украина Кирилл Вышинский, имеющий российское гражданство.