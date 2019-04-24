Российские журналисты в открытом письме попросили Зеленского освободить Вышинского

Группа российских журналистов опубликовала открытое письмо избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросила освободить арестованного главреда РИА Новости — Украина Кирилла Вышинского.

На момент написания этой заметки письмо подписали более 40 человек, в том числе Сергей Брилев (ВГТРК), Ирада Зейналова (НТВ), Тина Канделаки («Матч ТВ»), Маргарита Симоньян (RT).

Кирилл Вышинский, имеющий гражданства Украины и России, был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в государственной измене. Позднее его заключили под стражу. В марте 2019 года его дело направили на рассмотрение в суд. Российские власти считают дело против Вышинского политическим и требуют освободить журналиста.