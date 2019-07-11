Путин впервые поговорил по телефону с Зеленским

Президент России Владимир Путин провел первый телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает «Интерфакс». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что разговор состоялся по инициативе Киева.

В ходе разговора президенты обсудили урегулирование обстановки на юго-востоке Украины и «работу по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц». Кроме того, они обсудили возможность продолжить общение в .

В пресс-службе президента Украины, в свою очередь, сообщили, что ключевым вопросом телефонной беседы стало освобождение украинских моряков, в Керченском проливе.

Это первый контакт глав двух государств с того момента, как Зеленский стал президентом Украины.