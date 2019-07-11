Путин впервые поговорил по телефону с Зеленским
Источник: Интерфакс
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Президент России Владимир Путин провел первый телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает «Интерфакс». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что разговор состоялся по инициативе Киева.
В ходе разговора президенты обсудили урегулирование обстановки на юго-востоке Украины и «работу по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц». Кроме того, они обсудили возможность продолжить общение в нормандском формате.
В пресс-службе президента Украины, в свою очередь, сообщили, что ключевым вопросом телефонной беседы стало освобождение украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.
Это первый контакт глав двух государств с того момента, как Зеленский стал президентом Украины.