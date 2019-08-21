Трамп и Макрон договорились пригласить Россию на саммит «Большой семерки» в 2020 году

Президент Франции Эммануэль Макрон во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом договорились пригласить Россию к участию в саммите «Большой семерки» в 2020 году. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

С соответствующим предложением выступил Макрон, а Трамп поддержал его, рассказал источник телеканала. Ожидается, что Трамп обсудит эту тему в ближайшие выходные на встрече с лидерами G7.

19 августа Эммануэль Макрон встречался с президентом РФ Владимиром Путиным на Лазурном берегу во Франции. После этого Макрон по-русски написал в фейсбуке, что «Россия — очень глубоко европейская страна», и отметил «прогресс по многим политическим или экономическим вопросам».

«Большая семерка» — международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, США, Францию и Японию. В 1997 году к ним присоединилась Россия, после чего группу стали называть «Большой восьмеркой». Россию исключили из нее после присоединения Крыма к РФ в 2014 году.

Перед саммитом G7 в июне 2018 года Дональд Трамп предложил снова принять Россию в состав «Большой восьмерки». Из лидеров других стран G7 его предложение поддержал только премьер-министр Италии Джузеппе Конте, остальные были против.