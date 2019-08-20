В «Лефортово» приняли передачи для осужденных украинцев из «списка Сенцова». Зачем их могли перевести в СИЗО из колонии, неизвестно

Администрация СИЗО «Лефортово» приняла передачи для заключенных из так называемого — Владимира Балуха, Станислава Клыха, Александра Кольченко, Павла Гриба и Николая Карпюка. Об этом в фейсбуке сообщила журналистка Виктория Ивлева.

«Сразу после публикации этого поста мне посыпались вопросы: „А правда ли, что они там?“ Граждане, я ведь внутри СИЗО не бываю, права такого у меня нет, но не вижу смысла принимать передачи для людей, которых нет в наличии», — написала Ивлева.

В ответ на просьбу «Медиазоны» прокомментировать местонахождение своего подзащитного адвокат Кольченко Светлана Сидоркина сказала, что пока точно ничего не известно. Адвокат Балуха Ольга Динзе сказала «Медиазоне»: «Я не даю комментарии на эту тему до четверга». Адвокаты остальных трех украинцев отказались от комментариев.

В июле 2019 года омбудсмены России и Украины составили предварительный план по возвращению домой осужденных граждан двух стран. Они обменялись списками заключенных, находящихся в колониях и СИЗО России и Украины, и заявили о намерении ходатайствовать перед президентами стран об их помиловании.