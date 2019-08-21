«Интерфакс»: Россия готовится выдать Киеву пятерых осужденных украинцев

Обновление. Обмен людей, удерживаемых на Украине и в России, состоится до конца августа, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к переговорам двух стран. По его словам, среди прочих на Украину вернутся моряки, задержанные в Керченском проливе.

Пятеро граждан Украины, осужденных в России, могут быть выданы на родину, чтобы продолжить отбывать наказание на Украине.

Сейчас «обсуждается формат этой процедуры», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник. Агентство отметило, что речь идет об украинцах, которых доставили в СИЗО «Лефортово» в Москве.

20 августа администрация «Лефортово» приняла передачи для пятерых осужденных украинцев из « ». Это Владимир Балух, Станислав Клых, Александр Кольченко, Павел Гриб и Николай Карпюк. В правозащитном центре «Мемориал» допускали, что их привезли из колоний в СИЗО.

В «Лефортово» подтвердили, что пятеро указанных украинцев находятся в этом изоляторе. Администрация СИЗО отказалась пропустить к ним правозащитников.

В июле уполномоченные по правам человека в России и на Украине обменялись списками заключенных, которые сидят в СИЗО или колониях двух стран. Они решили ходатайствовать перед президентами стран об их помиловании.