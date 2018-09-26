«Падшие ангелы страдают больше всего». Американского комика Билла Косби приговорили к тюремному сроку за изнасилование

Суд в городе Норристаун в штате Пенсильвания приговорил 81-летнего комика к тюремному заключению за изнасилование. Актера осудили на срок . Суд признал Косби сексуальным агрессором — это означает, что его зарегистрируют в списке сексуальных преступников, до конца жизни он обязан наблюдаться у психолога и каждые три месяца отмечаться в государственных органах. Также Косби должен оплатить штраф в размере 25 тысяч долларов и судебные издержки. Комика взяли под стражу сразу после приговора и в наручниках увезли в тюрьму.

Косби обвинила бывшая сотрудница университета Темпл в Филадельфии Андреа Констанд. Женщина обратилась в полицию спустя год после случившегося. Она заявила, что в январе 2004 год Косби накачал ее наркотиками и трижды изнасиловал в своем доме в Филадельфии. Тогда прокуроры отказались предъявить обвинения актеру из-за недостатка доказательств. После этого Констанд решила действовать в частном порядке и подала гражданский иск. Спор разрешили до суда — Косби выплатил женщине 3,4 миллиона долларов отступных. Американские прокуроры вернулись к делу Констанд спустя более чем 10 лет — после того, как десятки женщин выдвинули против Косби обвинения в сексуальном насилии. Однако из-за срока давности до уголовного суда дошло лишь дело Констанд.

Первый процесс по делу Билла Косби прошел в 2017 году, однако тогда присяжные не смогли однозначно решить, виновен ли актер. Суд отправил дело на пересмотр, и в апреле 2018 года присяжные признали актера виновным по трем эпизодам изнасилования. Свидетелями на суде выступили еще пять женщин, которые тоже обвинили комика в изнасилованиях. Среди них была известная в прошлом американская модель Дженис Дикинсон, которая заявила суду, что в 1982 году Косби опоил ее таблетками, а потом изнасиловал. Другая бывшая модель — Челан Лаша — заявила, что Косби изнасиловал ее в 1986-м, когда ей было 17 лет. Эксперты, опрошенные The New York Times, считают, что решение судьи принять эти свидетельские показания могут стать поводом для обжалования приговора. Судья объяснил это тем, что сразу пять женщин не могут врать. Адвокаты обещают подать апелляцию.

«Я надеюсь, что вы сейчас страдаете» Meduza

Защита Билла Косби настаивала, что он должен отбывать наказание дома, а не в тюрьме. Адвокаты отмечали, что Косби — пожилой незрячий человек, и новых обвинений в сексуальных домогательствах против него не выдвигали с 2004 года. Судья Стивен ОʼНил при вынесении приговора сказал, что несмотря на возраст и состояние здоровья Косби, не может проявить снисхождения, потому что тот совершил слишком серьезное преступление. ОʼНил отметил, что признает вклад Косби в американскую культуру. «Падшие ангелы страдают больше всего», — добавил судья.