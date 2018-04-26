Присяжные признали американского комика Билла Косби виновным в изнасиловании
Суд присяжных в американском городе Норристаун признал актера Билла Косби виновным в изнасиловании бывшей сотрудницы университета Темпл Андреа Констанд, сообщает Associated Press.
Присяжные, среди которых было семеро мужчин и пятеро женщин, обсуждали вердикт Косби 14 часов в течение двух дней.
Комик был признан виновным по трем пунктам в деле об изнасиловании Констанд. По каждому из пунктов ему грозит до 10 лет тюрьмы, но срок заключения может быть уменьшен с учетом возраста 80-летнего актера, отмечает Associated Press. По данным CNN, Косби сможет отбывать наказание по всем трем пунктам одновременно, за счет чего его тюремный срок снизится до 10 лет.
Дата судебных слушаний, на которых будет вынесен приговор Косби, пока не назначена. Актер остался на свободе под залог в миллион долларов; ему запрещено выезжать за пределы округа Монтгомери в штате Мэриленд, где он живет.