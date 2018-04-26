Присяжные признали американского комика Билла Косби виновным в изнасиловании

Associated Press
20:19, 26 апреля 2018
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Суд присяжных в американском городе Норристаун признал актера Билла Косби виновным в изнасиловании бывшей сотрудницы университета Темпл Андреа Констанд, сообщает Associated Press.

Присяжные, среди которых было семеро мужчин и пятеро женщин, обсуждали вердикт Косби 14 часов в течение двух дней.

Комик был признан виновным по трем пунктам в деле об изнасиловании Констанд. По каждому из пунктов ему грозит до 10 лет тюрьмы, но срок заключения может быть уменьшен с учетом возраста 80-летнего актера, отмечает Associated Press. По данным CNN, Косби сможет отбывать наказание по всем трем пунктам одновременно, за счет чего его тюремный срок снизится до 10 лет.

Дата судебных слушаний, на которых будет вынесен приговор Косби, пока не назначена. Актер остался на свободе под залог в миллион долларов; ему запрещено выезжать за пределы округа Монтгомери в штате Мэриленд, где он живет.

Косби обвинялся в том, что в 2004 году накачал наркотиками и изнасиловал Андреа Констанд. Защита актера настаивала, что сексуальный контакт произошел по взаимному согласию.
Подобные обвинения в адрес комика выдвинули более 60 женщин, но из-за срока давности до уголовного суда дошло лишь дело Констанд. Во время повторного рассмотрения дела показания против Косби дали пятеро из обвинявших его женщин, включая известную в прошлом американскую модель Дженис Дикинсон.
В 2017 году суд Норристауна объявил несостоявшимся процесс по делу Косби, потому что присяжные не смогли прийти к единогласному выводу о его виновности. После этого дело было отправлено на пересмотр.
Билл Косби получил известность в середине 1980-х благодаря ситкому «Шоу Косби» о жизни зажиточной чернокожей семьи Хакстейблов из Нью-Йорка. До этого он более 10 лет участвовал в создании анимационного сериала для детей. Косби считали моральным авторитетом, а после роли в ситкоме называли «главным папой Америки».

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