«Нет секса, нет соло» 20 танцоров обвинили хореографа Яна Фабра в сексуальных домогательствах

20 сотрудников и стажеров театральной компании Troubleyn опубликовали открытое письмо, в котором обвинили основателя компании, бельгийского режиссера, хореографа и художника в сексуальных домогательствах, сексизме и мизогинии.

Письмо бывшие исполнители и практиканты, которые работали на Фабра в разные годы, начиная с 1998-го по 2018 год. Они утверждают, что за последние два года из-за домогательств из компании уволились шесть человек. После увольнения многим из них понадобилась психологическая помощь.

Один из авторов письма рассказал, что еще 15 лет назад в компании действовало негласное правило «Нет секса, нет соло». Восемь бывших сотрудников заявили, что получали от Фабра приглашения поучаствовать в полусекретных фотопроектах в его доме, где хореограф их домогался. После этого Фабр допускал их к сольным партиям. Те, кто отвергал приставания режиссера, подвергались преследованиям, агрессии и манипуляциям.

Бывшие сотрудники говорят, что Ян Фабр унижал их и придумывал обидные прозвища, в том числе расистские и порочащие. Он довел одну из артисток до слез после того, как назвал ее «толстой» и предположил, что та беременна. Другой артистке он сказал: «Ты прекрасна, но тебе не хватает ума, как курице без головы».

Министр культуры Фландрии Свен Гац заявил, что обеспокоен содержанием письма. Его администрация проводит предварительное расследование. Собственную проверку также организовала прокуратура Антверпена.

Ян Фабр в прошлом говорил в интервью VRT, что за все годы, что он руководит компанией Troubleyn, у него не возникало проблем, связанных с сексуальными домогательствами.