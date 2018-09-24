«Мальчик из элитарной школы». Кандидата Трампа в Верховный суд США могут не утвердить из-за его поведения на вечеринке в начале 1980-х

Обвинения связаны с событиями 35-летней давности

Бретт Кавано, кандидат Дональда Трампа на пост судьи Верховного суда США, учился в Йельском университете. Обвинения против него выдвинула 53-летняя Дебора Рамирес, которая училась вместе с ним. В интервью The New Yorker она рассказала, что инцидент произошел во время одной из студенческих вечеринок в 1983/84 учебном году.

Рамирес призналась, что в тот вечер выпила слишком много и именно это многие годы заставляло ее стыдиться и молчать о том, что произошло. По ее словам, во время вечеринки один из парней поднес к ее лицу резиновый фаллоимитатор. Чуть позже она обнаружила себя лежащей на полу, «как в тумане» — двое других студентов потешались над ней. Рамирес утверждает, что помнит всех участников вечеринки, но попросила не публиковать их имен. Она рассказала только о Бретте Кавано, который, по ее воспоминаниям, встал прямо над ней и вытащил пенис.

«Даже в этом состоянии [опьянения] я понимала, что это не то, что я хочу», — говорит Рамирес. Под общий хохот и призывы «поцеловать его» девушка оттолкнула Кавано, случайно дотронувшись до его члена. «Мне было стыдно, я чувствовала смущение и унижение, я не хотела никаких подобных физических контактов до свадьбы», — рассказывает она.

Рамирес признает, что в ее воспоминаниях о том вечере много лакун, но считает, что в деле должно разобраться ФБР. The New Yorker поговорил с другими студентами, учившимися в Йеле в то время. Мнения разошлись. Кто-то уверяет, что не слышал ни о чем подобном, хотя наверняка знал бы, поскольку общался и с Рамирес, и с Кавано. Другие, напротив, полагают, что нечто подобное вполне могло произойти.

Рамирес состоит в Демократической партии, однако утверждает, что ее обвинения не имеют никакого отношения к политике, а вызваны лишь желанием отстоять «права человека, социальную справедливость и перемены в обществе». Кроме того, она хотела поддержать Кристину Блейзи Форд — профессора Университета Пало-Альто в штате Калифорния, которая в середине сентября первой обвинила Кавано в домогательствах.

Адвокаты Кристины Форд говорят, что Кавано пытался ее изнасиловать во время школьной вечеринки

По словам Кристины Форд, Кавано вместе с приятелем затащили ее в спальню во время одной из школьных вечеринок в самом начале 80-х, когда они учились в старших классах. Форд говорит, что Кавано прижал ее к кровати, попытался снять одежду, а когда она попыталась закричать, закрыл рот рукой. Женщина вспоминает, что она боялась, что ее могут убить, вырваться из комнаты ей удалось с трудом. Адвокаты Форд настаивают, что это была попытка изнасилования. Свидетельства женщины косвенно подтверждаются записями ее психотерапевта, из которых следует, что еще в 2012 году она говорила о том, что стала жертвой насилия со стороны «мальчиков из элитарной школы».

Протестующие с плакатами «Остановить Кавано» перед зданием конгресса США в Вашингтоне 24 сентября Carolyn Kaster / AP / Scanpix / LETA

Кавано обвинили прямо перед утверждением на пост. Он все отрицает

Согласно Конституции США, предложенных президентом кандидатов в судьи Верховного суда должен утвердить сенат. В начале сентября, во время слушаний в юридическом комитете палаты, Кавано поклялся, что во взрослом возрасте никогда не участвовал в вербальном и физическом харассменте «сексуального свойства». Форд обвинила его в домогательствах уже после клятвы, и хотя ее обвинение, вероятно, относится ко времени, когда Кавано еще не достиг совершеннолетия, голосование по его кандидатуре, назначенное на 20 сентября, пришлось отложить.

Форд и Кавано были приглашены на специальное заседание юридического комитета, назначенное на 24 сентября. Кавано принял приглашение, Форд отказалась, но после переговоров все-таки согласилась устно повторить свои обвинения — слушание должно пройти 27 сентября.

Кавано отрицает все обвинения. Он выпустил соответствующее заявление через Белый дом сразу после первой публикации на эту тему. Слова Рамирес он назвал «клеветой, чистой и незамутненной».

Возможно, будет еще одно обвинение

Адвокат Майкл Авенати, которого The Guardian называет возможным претендентом на пост президента США от Демократической партии, заявил, что располагает сведениями еще об одной женщине, которая обвиняет Кавано в сексуальных домогательствах. Ее имя не называется.

Авенати представляет в суде интересы порноактрисы Сторми Дэниелс, которая обвиняет Дональда Трампа в том, что в ходе президентской кампании 2016 года в нарушение предвыборного законодательства ей заплатили в обмен на молчание об их связи. Бывший адвокат Трампа Майкл Коэн признался в соучастии в этом нарушении.

Если Кавано назначат, это обеспечит консерваторам перевес в Верховном суде

Судьи Верховного суда занимают важное место в американской политической системе. Они назначаются пожизненно, их невозможно сместить. До последнего времени минимальное большинство в суде принадлежало сторонникам либеральных взглядов.

Кавано должен был сменить судью Энтони Кеннеди, который объявил об уходе на пенсию. Имея репутацию консерватора, Кеннеди неоднократно присоединялся к противоположному флангу, в частности в вопросе о легализации однополых браков. Кавано, который сейчас служит в Апелляционном суде округа Колумбия, считается более стойким в отстаивании консервативных убеждений.

По информации Vanity Fair, после появления первых обвинений дочь Дональда Трампа Иванка предлагала отцу снять его кандидатуру, однако он настоял на своем выборе. В прошлую пятницу президент назвал Кавано «приятным человеком с безупречной репутацией, оказавшимся мишенью крайне левых политиков, которые не хотят знать ответы, а хотят только рушить и тянуть резину».

Сейчас у республиканцев в сенате большинство (51 против 47 демократов и 2 беспартийных), однако после промежуточных выборов 6 ноября, на которых переизберут 35 членов сената, ситуация может измениться, и процедура утверждения судьи окажется еще более тяжелой для Трампа.