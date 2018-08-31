«ВКонтакте» позволила закрывать профили от посторонних. В том числе от полицейских, которые ищут «экстремизм» Как это сделать

Пользователи ВК теперь могут закрыть профили от посторонних

В настройках приватности страницы 31 августа появилась возможность переключать профиль в «закрытый» режим. В таком режиме информацию со страницы видят только друзья пользователя; остальным доступны только его имя, дата рождения, аватарка, место работы и город. Счетчики количества друзей и записей на странице неактивны — кликнуть по ним нельзя.

Чтобы включить закрытый профиль в веб-версии «ВКонтакте», нужно перейти по ссылке, промотать до конца страницы и переключить пункт «Тип профиля».

В ВК на Android и iOS нужно открыть настройки, перейти в раздел «Приватность» и включить опцию «Закрытый профиль».

При желании профиль можно вернуть в «открытый» режим — после этого восстановятся старые настройки приватности.

Список репостов видят только авторы публикаций. Это — ответ на уголовные дела за «экстремизм»

Раньше в ВК можно было увидеть список всех пользователей, репостнувших какой-либо пост, — и просмотреть комментарии, которые они оставляли к нему. Это было полезно и позволяло отследить неожиданный всплеск в статистике, который вызван репостом от популярного пользователя или сообщества. Теперь список репостнувших будет видеть только автор оригинального поста.

Эту функцию, как и возможность закрыть профили от посторонних, в середине августа анонсировал управляющий директор «ВКонтакте» Андрей Рогозов. Так он отреагировал на волну публикаций об уголовных делах, которые заводили за посты в ВК.

В августе компанию критиковали за то, что она ничего не предпринимала, хотя дела за «оскорбительные» посты заводили несколько лет (в числе критиков была и «Медуза»). Рогозов, объявляя 31 августа о новых настройках приватности, косвенно признал нерасторопность «ВКонтакте»: «Несмотря на то, что мы начали реагировать на эту проблему довольно поздно, мы активно движемся по намеченному плану».

«ВКонтакте» расскажет, как обрабатывает запросы властей

Другая претензия к «ВКонтакте» — непрозрачность процедуры передачи данных пользователей правоохранительным органам. Рогозов в своем посте пообещал, что исправит ситуацию: в соцсети появится специальный раздел, посвященный тому, какая информация и как долго хранится на серверах компании, а также для чего она может быть использована и в каких случаях может быть передана третьим лицам.

В этом же разделе, обещает Рогозов, будет информация «о политике обработки обращений государственных органов». Ранее пресс-служба «ВКонтакте» обещала начать раскрывать статистику обращений властей.

ВК позволит быстро удалять старые посты со страницы

Поводом для уголовного дела может послужить фотография или пост, опубликованные на странице пользователя несколько лет назад — те, о существовании которых он уже забыл. Сейчас пользователям, более-менее активно пользовавшимся ВК, приходится проматывать сотни постов и картинок на своей странице, чтобы убедиться, что на них нет ничего «экстремистского».

Рогозов в своем посте анонсировал новую функцию — быстрое архивирование и удаление старых записей и фотографий со страницы. Сейчас для этого приходится использовать сторонние расширения для браузера.