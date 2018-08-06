На жителя Алтайского края завели дело за репосты во «ВКонтакте». Это четвертый случай в регионе, о котором стало известно за последний месяц
Антон Ангел, 33-летний житель города Заринск Алтайского края сообщил на своей странице во «ВКонтакте» о том, что против него завели уголовное дело об экстремизме из-за репостов записей в социальной сети.
По словам Ангела, Следственный комитет нашел в его записях «признаки враждебного отношения к группе лиц на основании их принадлежности к евреям». Дело было заведено в апреле 2018 года.
По словам жителя Алтая, он более пяти месяцев не рассказывал о деле, «чтобы не навредить и не сделать хуже», поскольку «на первых этапах вообще не представлял, что делать — статья новая, практики ноль, путей решения проблемы тоже нет». В итоге он принял решение об огласке дела.
За последние несколько дней стало известно о трех других случаях уголовных дел за репосты во «ВКонтакте» в Алтайском крае. 23-летнюю Марию Мотузную обвиняют в экстремизме и оскорблении чувств верующих из-за шуток про религию и темнокожих, а 19-летнего Даниила Маркина — из-за картинок с Джоном Сноу на религиозные темы. 38-летнего Андрея Шашерина обвинили в экстремизме за мем с патриархом Кириллом.