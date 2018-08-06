На жителя Алтайского края завели дело за репосты во «ВКонтакте». Это четвертый случай в регионе, о котором стало известно за последний месяц

Антон Ангел, 33-летний житель города Заринск Алтайского края сообщил на своей странице во «ВКонтакте» о том, что против него завели уголовное дело об экстремизме из-за репостов записей в социальной сети.

По словам Ангела, Следственный комитет нашел в его записях «признаки враждебного отношения к группе лиц на основании их принадлежности к евреям». Дело было заведено в апреле 2018 года.