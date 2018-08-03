На жителя Барнаула завели дело об экстремизме за шутку во «ВКонтакте» про часы патриарха
В Барнауле правоохранительные органы завели дело об экстремизме в отношении 38-летнего местного жителя Андрея Шашерина за картинку во «ВКонтакте».
На картинке некто, похожий на Иисуса Христа, интересуется у патриарха Кирилла, который час. Тот в нецензурной форме предлагает спрашивающему оставить его в покое.
На странице Шашерина было еще несколько картинок с шутками на религиозную тематику, однако экспертиза сочла, что они не нарушают нормы этики.
На время расследования Шашерину запрещено пользоваться банковскими счетами. Как подчеркивает «Дождь», это сделано без соответствующего постановления суда.
«В данном контексте образ Христа используется для демонстрации негативных качеств служителей церкви — стремление к обогащению. Коммуникативная цель — дискредитация РПЦ», — зафиксировано в деле.