На жителя Барнаула завели дело об экстремизме за шутку во «ВКонтакте» про часы патриарха

В Барнауле правоохранительные органы завели дело об экстремизме в отношении 38-летнего местного жителя Андрея Шашерина за картинку во «ВКонтакте».

На картинке некто, похожий на Иисуса Христа, интересуется у патриарха Кирилла, который час. Тот в нецензурной форме предлагает спрашивающему оставить его в покое.

На странице Шашерина было еще несколько картинок с шутками на религиозную тематику, однако экспертиза сочла, что они не нарушают нормы этики.

На время расследования Шашерину запрещено пользоваться банковскими счетами. Как подчеркивает «Дождь», это сделано без соответствующего постановления суда.