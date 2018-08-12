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Какие данные «ВКонтакте» передает следователям по делам об экстремизме

Meduza
11:30, 12 августа 2018

Жительница Барнаула Мария Мотузная, обвиняемая в экстремизме из-за сохраненных ею картинок во «ВКонтакте», выложила в твиттере фото страниц из своего уголовного дела. На них видно, какие данные Мотузной «ВКонтакте» передала следователям. Представители «ВКонтакте» заявили TJournal, что соцсеть по закону обязана предоставлять информацию по официальным запросам правоохранительных органов.


Фото в анонсе: Петр Ковалев / Интерпресс / ТАСС / Scanpix / LETA

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