Какие данные «ВКонтакте» передает следователям по делам об экстремизме

Жительница Барнаула Мария Мотузная, обвиняемая в экстремизме из-за сохраненных ею картинок во «ВКонтакте», выложила в твиттере фото страниц из своего уголовного дела. На них видно, какие данные Мотузной «ВКонтакте» передала следователям. Представители «ВКонтакте» заявили TJournal, что соцсеть по закону обязана предоставлять информацию по официальным запросам правоохранительных органов.



