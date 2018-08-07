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В Красноярском крае признали невменяемым фигуранта дела о картинках во «ВКонтакте»

Дождь
12:21, 7 августа 2018
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35-летний житель Красноярского края Андрей Безбородов, на которого завели уголовное дело об экстремизме за размещенные во «ВКонтакте» картинки, признан невменяемым. Об этом «Дождю» рассказал его адвокат из правозащитной группы «Агора» Владимир Васин.

Уголовное дело против Безбородова было возбуждено по части 1 статьи 282 УК РФ в феврале 2018 года. В постановлении о деле говорится, что размещенные подозреваемым восемь картинок содержат признаки возбуждения ненависти и вражды «по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, принадлежности к какой-либо социальной группе, а именно: представителям Кавказа, Закавказья, Средней Азии, евреям, девушкам, имеющим отношения с представителями Кавказа, Закавказья, Средней Азии».

В беседе с телеканалом обвиняемый рассказал, что просто добавлял в папку «Сохраненное» в соцсети картинки, некоторые из которых были посвящены тому, что «русские девушки встречаются с нерусскими». Кроме того, среди картинок была фотография президента Владимира Путина, патриарха Алексия II и главного раввина России Берла Лазара с шуткой о Троице, добавил он. После обысков и допроса в СК Безбородов удалил картинки и свою страницу во «ВКонтакте».

По словам адвоката Васина, ранее Безбородов работал охранником и у него имелось разрешение на ношение оружия, для которого необходимо пройти психиатрическую экспертизу.

«Я планирую обжаловать справку о невменяемости, я полноценный здоровый человек. Я полностью осознаю свои действия, готов заплатить штраф, но мне непонятно, зачем заводить уголовное дело», — сказал Безбородов.

Дождь
7 августа компания Mail.ru, владеющая соцсетью «ВКонтакте», выступила против уголовного преследования за лайки и репосты в соцсетях.

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