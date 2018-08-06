Mail.ru выступила против уголовных дел за лайки и репосты в соцсетях

Компания Mail.ru раскритиковала правоохранительные органы, которые возбуждают дела против пользователей социальных сетей. «Мы видим, как во многих регионах нашей страны становится популярной практика возбуждения уголовных дел на пользователей за лайки и репосты в социальных сетях», — сказано в заявлении компании.

Mail.ru также попросила амнистировать всех «несправедливо осужденных» и декриминализировать эти случаи в будущем.