Mail.ru выступила против уголовных дел за лайки и репосты в соцсетях
Компания Mail.ru раскритиковала правоохранительные органы, которые возбуждают дела против пользователей социальных сетей. «Мы видим, как во многих регионах нашей страны становится популярной практика возбуждения уголовных дел на пользователей за лайки и репосты в социальных сетях», — сказано в заявлении компании.
Mail.ru также попросила амнистировать всех «несправедливо осужденных» и декриминализировать эти случаи в будущем.
Зачастую действия правоохранительных органов явно не соответствуют потенциальной угрозе, а их реакция на записи в комментариях или мемы в ленте оказывается немотивированно жесткой.
Mail.ru владеет соцсетью «ВКонтакте», против пользователей которой возбуждается подавляющее большинство дел, связанных с постами. По данным правозащитников, соцсеть по первому требованию передает властям почти любые данные своих пользователей.
В начале июля против дел за лайки в соцсетях выступил замначальника главного управления по противодействию экстремизму МВД (центр «Э») Владимир Макаров.
По «экстремистским» статьям Уголовного кодекса в 2011 году были осуждены 149 человек, в 2017 году — более 600.