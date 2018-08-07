Главу предвыборного штаба Собчак в Туве задержали за репост фото с Гитлером четырехлетней давности

В Туве задержали журналистку Оюму Донгак, возглавлявшую штаб Ксении Собчак на президентских выборах в марте 2018 года, сообщает TJournal.

По словам самой журналистки, ей вменяют пропаганду нацизма (статья 20.3 КоАП РФ) за две архивные фотографии времен войны, опубликованные ей во «ВКонтакте».

Как рассказала Донгак, сами посты были сделаны еще в 2014 году.