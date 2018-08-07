Главу предвыборного штаба Собчак в Туве задержали за репост фото с Гитлером четырехлетней давности
В Туве задержали журналистку Оюму Донгак, возглавлявшую штаб Ксении Собчак на президентских выборах в марте 2018 года, сообщает TJournal.
По словам самой журналистки, ей вменяют пропаганду нацизма (статья 20.3 КоАП РФ) за две архивные фотографии времен войны, опубликованные ей во «ВКонтакте».
Как рассказала Донгак, сами посты были сделаны еще в 2014 году.
На первой [фотографии] — толпа немцев машет флажками со свастикой (это картинка к интервью журналиста Артура Соломонова с немкой Норой Насс о становлении нацистского режима в Германии), на второй — Адольф Гитлер сидит за столом с газетой (это иллюстрация к посту о том, что лидер Германии становился человеком года).
За последние несколько дней стало известно о четырех уголовных делах за посты во «ВКонтакте», возбужденных в Алтайском крае. В тех случаях речь шла о картинках на религиозную тематику — выложивших их людей обвинили в экстремизме и оскорблении чувств верующих.
Компания Mail.ru, которой принадлежит «ВКонтакте», 6 августа раскритиковала правоохранительные органы за дела о репостах и призвала амнистировать «всех несправедливо осужденных».