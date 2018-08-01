В Екатеринбурге на лидера объединения неоязычников «Схорон еж Славен» завели дело об экстремизме

Лидер неоязыческого объединения «Схорон еж Славен» в Екатеринбурге Владимир Серга заявил, что в отношении него возбуждено уголовное дело по «экстремистской» статье 282 УК РФ.

В рамках дела, сообщил Серга, у него дома 26 июля был проведен обыск, изъяты носители информации и литература. С Серги взята подписка о невыезде.

По словам лидера неоязычников, поводом для возбуждения дела стал репост во «ВКонтакте», сделанный в 2016 году. О каком именно материале идет речь, Серга не уточнил, заявив лишь, что он не входит в список экстремистских.

Уголовное преследование Серга связывает с конфликтом с РПЦ из-за проведения языческих обрядов в парке «Оленьи ручьи». В 2016 году, напоминает издание 66.ru, прихожане одного из храмов пожаловались на неоязычников в прокуратуру.