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В Екатеринбурге на лидера объединения неоязычников «Схорон еж Славен» завели дело об экстремизме

Znak.com
13:53, 1 августа 2018
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Лидер неоязыческого объединения «Схорон еж Славен» в Екатеринбурге Владимир Серга заявил, что в отношении него возбуждено уголовное дело по «экстремистской» статье 282 УК РФ.

В рамках дела, сообщил Серга, у него дома 26 июля был проведен обыск, изъяты носители информации и литература. С Серги взята подписка о невыезде.

По словам лидера неоязычников, поводом для возбуждения дела стал репост во «ВКонтакте», сделанный в 2016 году. О каком именно материале идет речь, Серга не уточнил, заявив лишь, что он не входит в список экстремистских.

Уголовное преследование Серга связывает с конфликтом с РПЦ из-за проведения языческих обрядов в парке «Оленьи ручьи». В 2016 году, напоминает издание 66.ru, прихожане одного из храмов пожаловались на неоязычников в прокуратуру.

Как заявил Znak.com руководитель пресс-службы СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга, в следственном отделе по Верх-Исетскому району пока не комментируют ситуацию с возбужденным уголовным делом.

Znak.com

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