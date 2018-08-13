Жителя Орла посадили на пять лет за комментарии об ИГ во «ВКонтакте»
Суд приговорил жителя Орла к пяти годам колонии за комментарии во «ВКонтакте», посвященные террористической организации «Исламское государство». Об этом сообщает прокуратура Орловской области. Имени фигуранта дела она не назвала.
Подсудимого признали виновным в публичном оправдании терроризма в интернете.
С. разместил на странице группы в социальной сети «ВКонтакте» текстовые комментарии, содержащие признаки оправдания [ИГ], а также религиоведческие признаки оправдания терроризма.
«ВКонтакте» 13 августа выступила против «необоснованных преследований» пользователей за публикации в интернете. Соцсеть также анонсировала появление приватных профилей, которые можно будет оставить открытыми только для друзей.