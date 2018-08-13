«ВКонтакте» выступила против уголовных дел за репосты. И анонсировала появление приватных профилей
Администрация соцсети «ВКонтакте» выступает против необоснованных преследований за публикации в интернете, написал на своей странице управляющий директор компании Андрей Рогозов.
«Правоохранительные органы часто не принимают во внимание контекст, не отличают публикацию от репоста, а изображение с сомнительной шуткой приравнивают к действительно опасным уголовным преступлениям», — написал Рогозов.
Он также рассказал, что в ближайшее время соцсеть введет возможность сделать свой профиль полностью приватным, оставив его открытым только для друзей.
В последние недели в СМИ регулярно появляются сообщения о преследовании за репосты во «ВКонтакте». Чаще всего правоохранительные органы обвиняют пользователей в разжигании ненависти, оскорблении чувств верующих или пропаганде нацизма.
6 августа против уголовных дел за репосты выступила Mail.ru, владеющая «ВКонтакте» и «Одноклассниками».