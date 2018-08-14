«ВКонтакте» раскроет статистику запросов властей о пользователях
«ВКонтакте» планирует публиковать «общую статистику запросов», которые поступают от органов власти и касаются данных пользователей. Об этом сообщает Русская служба «Би-би-си».
Какая информация имеется в виду под «общей статистикой запросов», издание не уточняет.
«Мы планируем сделать процесс более прозрачным и делиться общей статистикой запросов», — заявили во «ВКонтакте».
За последний месяц стало известно о четырех уголовных делах об экстремизме, возбужденных в Алтайском крае из-за публикаций во «ВКонтакте». После этого пользователи соцсети начали говорить о необходимости удалять свои аккаунты.
«ВКонтакте» выступила против «необоснованного преследования» за публикации в соцсети. Компания также анонсировала новые настройки приватности; в частности, пользователи смогут скрыть весь контент своей страницы от тех, кто не находится у них в друзьях.