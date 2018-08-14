«ВКонтакте» раскроет статистику запросов властей о пользователях

«ВКонтакте» планирует публиковать «общую статистику запросов», которые поступают от органов власти и касаются данных пользователей. Об этом сообщает Русская служба «Би-би-си».

Какая информация имеется в виду под «общей статистикой запросов», издание не уточняет.