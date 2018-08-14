«ВКонтакте» раскроет статистику запросов властей о пользователях

Русская служба "Би-би-си"
18:59, 14 августа 2018
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«ВКонтакте» планирует публиковать «общую статистику запросов», которые поступают от органов власти и касаются данных пользователей. Об этом сообщает Русская служба «Би-би-си».

Какая информация имеется в виду под «общей статистикой запросов», издание не уточняет.

«Мы планируем сделать процесс более прозрачным и делиться общей статистикой запросов», — заявили во «ВКонтакте».

Русская служба "Би-би-си"
За последний месяц стало известно о четырех уголовных делах об экстремизме, возбужденных в Алтайском крае из-за публикаций во «ВКонтакте». После этого пользователи соцсети начали говорить о необходимости удалять свои аккаунты.
«ВКонтакте» выступила против «необоснованного преследования» за публикации в соцсети. Компания также анонсировала новые настройки приватности; в частности, пользователи смогут скрыть весь контент своей страницы от тех, кто не находится у них в друзьях.
Крупные западные IT-компании, в частности, Facebook, Twitter и Google, регулярно сообщают об обращениях спецслужб в своих отчетах.

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