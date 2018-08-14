Защитницу хакасской культуры включили в список экстремистов из-за поста во «ВКонтакте»

30-летную жительницу Абакана Лидию Баинову, обвиняемую в экстремизме из-за поста во «ВКонтакте», поставили на учет в Росфинмониторинге, в связи с чем ей запретили пользоваться банковскими картами и личными счетами. Об этом сообщил адвокат Международной правозащитной группы «Агора» Владимир Васин.

Уголовное дело в отношении Баиновой было возбуждено по запросу ФСБ в июле 2018 года после того, как она опубликовала в соцсети пост о притеснении коренных жителей Хакасии. В нем Баинова рассказала, как в одном из ресторанов Абакана ее дочь не пустили в игровую комнату со словами «вход только русским».

Женщина подозревается в публичных призывах к экстремистской деятельности. Часть 2 статьи 280 УК РФ, по которой расследуется дело, предполагает до пяти лет лишения свободы.

Баинову называют популяризатором хакасской культуры. Во «ВКонтакте» она публикует много исторической информации о коренных народах Хакасии.