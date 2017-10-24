Что произошло за сутки после нападения на Татьяну Фельгенгауэр? Журналистка пришла в сознание, нападавший обвинен в покушении на убийство и отправлен под арест

Днем 24 октября Пресненский районный суд Москвы отправил под арест 48-летнего Бориса Грица, который накануне ранил ножом в шею заместителя главного редактора «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр. Его обвиняют в покушении на убийство; сам он утверждает, что не собирался убивать журналистку. Спустя сутки после нападения Фельгенгауэр по-прежнему в тяжелом состоянии; ей провели операцию, она в сознании и на аппарате искусственного дыхания.

Татьяна Фельгенгауэр все еще в тяжелом состоянии, но в сознании. Она обратилась ко всем с письмом

Безработный Борис Гриц напал на заместителя главного редактора «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр в понедельник, 23 октября, около 12:35. Нападавший брызнул из баллончика в охранника на входе в офисное здание, где располагается редакция «Эха Москвы», пролез под турникетом и поднялся на 14-й этаж. Фельгенгауэр была в гостевой комнате радиостанции, Гриц подошел к ней, приобнял и ударил ножом в шею. Журналистку быстро доставили в НИИ им. Склифосовского, ей провели операцию; главный врач института Сергей Петриков сказал, что Фельгенгауэр находится в тяжелом состоянии. Гриц был задержан прямо в гостевой комнате, при этом он легко ранил еще одного охранника.

Вечером 23 октября консилиум врачей определил методику лечения журналистки. Курирующий в правительстве Москвы медицину вице-мэр города Леонид Печатников заявил, что «согласована тактика действий, голосовые связки [Фельгенгауэр] не задеты». В тот же вечер появились сообщения, что Фельгенгауэр ввели в медикаментозную кому; Петриков опроверг эти сведения 24 октября утром, заявив, что журналистке просто дали обезболивающее, пока врачи подключали ее к аппарату искусственной вентиляции легких. «Зона ранения достаточно серьезная, поэтому о дальнейших шагах реабилитации мы сможем говорить только через несколько дней», — сказал врач. В справочной службе НИИ им. Склифосовского состояние Фельгенгауэр сутки спустя после нападения оценили как «средней тяжести».

Днем 24 октября журналистка передала короткое письмо из палаты интенсивной терапии, куда пока пускают только родственников. В нем она поблагодарила «всех-всех-всех» за «любовь и поддержку», сообщила, что «дышать через трубочку даже прикольно», и пообещала, что скоро вернется и всех обнимет.

Суд отправил напавшего на Фельгенгауэр Бориса Грица в СИЗО на два месяца

Днем во вторник, 24 октября, Пресненский районный суд Москвы рассмотрел ходатайство Следственного комитета о заключении Грица под стражу. Заседание заняло полчаса, Гриц отвечал только на протокольные вопросы судьи Евгения Найденова. Накануне телеграм-канал «Мэш» (связан с изданием «Лайф») опубликовал видео, где Гриц заявил, что знаком с Фельгенгауэр с 2012 года «по телепатическому контакту».

В суде Гриц рассказал, что родился в Сухуми, ему 48 лет, постоянной регистрации в России у него нет, но, по его собственным словам, сейчас он живет в Люберцах.

Следственный комитет предъявил Грицу обвинение в покушении на убийство (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 105 УК РФ). Следователь Самсонова (она не назвала своего имени) на процессе по избранию меры пресечения заявила, что Гриц частично признал вину — он действительно ударил журналистку ножом, но убивать ее якобы не намеревался. Самсонова заявила, что у Грица есть гражданство Израиля, а значит, он может скрыться от следствия, и поэтому его необходимо поместить в СИЗО.

Гриц добавил, что не собирается скрываться, и попросил «смягчить меру пресечения». Судья Найденов в итоге арестовал Грица до 23 декабря. Его адвокат Андрей Голоднюк (назначенный государством) сказал «Медузе», что еще до суда Гриц письменно попросил его не обжаловать решение суда, каким бы оно ни было.

Нападение на журналистку комментировали в Кремле и Совете Европы

Делом о нападении на Татьяну Фельгенгауэр занимается управление по расследованию особо важных дел СК по Москве, председатель ведомства Александр Бастрыкин взял расследование под личный контроль. Начальник управления по взаимодействию со СМИ Генпрокуратуры РФ Александр Куренной назвал нападение на журналистку «вопиющей историей» и заявил, что в ведомстве «держат ситуацию на контроле». Мэр Москвы Сергей Собянин написал в твиттере, что «шокирован случившимся» и также «держит ситуацию на контроле». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сочувствие журналистке, ее родным и коллективу «Эха Москвы», при этом назвал Грица «безумцем» и заявил, что «пытаться окрашивать этот трагический случай, который связан с проявлением безумия, с какими-то другими субстанциями нелогично и, наверное, вряд ли было бы правильно» (Фельгенгауэр была одной из героинь вышедших в октябре 2017-го сюжетов телеканала «Россия 24», в которых она обвинялась в «работе на Запад»).

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир заявил, что «осуждает ужасное нападение на журналистку», а в Совете Европы сообщили, что генеральный секретарь Турбьерн Ягланд «потрясен нападением на Татьяну Фельгенгауэр». Российские журналисты выразили протест в связи с нападением на Фельгенгауэр — вечером 23 октября они провели серию одиночных пикетов напротив входа в редакцию «Эха Москвы» на Новом Арбате.

Глава Союза журналистов России Всеволод Богданов заявил, что «не думает, что в данном случае речь идет о преступлении, совершенном по политическим мотивам». Независимый профсоюз журналистов, в свою очередь, отметил, что часть вины за нападение должен взять на себя телеканал «Россия 24», который «неоднократно в своем эфире показывал сюжеты, где обвинял журналистов „Эха Москвы“ и лично Татьяну Фельгенгауэр в работе „на Госдеп“ и сотрудничестве с некими западными НКО». «Мы считаем, что эти сюжеты разжигают ненависть в адрес наших коллег и могли спровоцировать нападение на Татьяну неуравновешенного человека», — говорится в письме профсоюза.