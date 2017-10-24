«Это действия безумца». Песков не увидел связи между нападением на Фельгенгауэр и ростом агрессии против независимых журналистов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что нападение на ведущую «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр не связано с ростом агрессии в отношении независимых журналистов.

«Пытаться окрашивать этот трагический случай, который связан с проявлением безумия, с какими-то другими субстанциями, нелогично и, наверное, вряд ли было бы правильно, с нашей точки зрения», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов.

«Действия безумца есть действия безумца. Пытаться это с чем-то увязывать, окрашивать в какой-то цвет, абсолютно нелогично и неверно», — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

«Мы сожалеем и сочувствуем самой Татьяне, ее родным и близким, всему коллективу „Эха Москвы“ в связи с тем, что она подверглась нападению безумца», — сказал Песков.