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«Это действия безумца». Песков не увидел связи между нападением на Фельгенгауэр и ростом агрессии против независимых журналистов

Интерфакс
09:43, 24 октября 2017
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что нападение на ведущую «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр не связано с ростом агрессии в отношении независимых журналистов.

«Пытаться окрашивать этот трагический случай, который связан с проявлением безумия, с какими-то другими субстанциями, нелогично и, наверное, вряд ли было бы правильно, с нашей точки зрения», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов.

«Действия безумца есть действия безумца. Пытаться это с чем-то увязывать, окрашивать в какой-то цвет, абсолютно нелогично и неверно», — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

«Мы сожалеем и сочувствуем самой Татьяне, ее родным и близким, всему коллективу „Эха Москвы“ в связи с тем, что она подверглась нападению безумца», — сказал Песков.

Нападение на Татьяну Фельгенгауэр было совершено 23 октября в редакции «Эха Москвы». Нападавший, вооруженный ножом, нанес ведущей ранение в шею. Фельгенгауэр была прооперирована в институте имени Склифосовского, врачи оценивают ее состояние как стабильно тяжелое.
Нападавший — Борис Гриц — был задержан охраной радиостанции. Следствие ходатайствует о его аресте. Во время первого допроса, как сообщалось, Гриц «отвечал неадекватно», упоминая, в частности «телепатическую связь» с Фельгенгауэр.
По факту нападения на журналистку возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 105 УК РФ).
В середине октября в эфире телеканала «Россия 24» был показан сюжет о «тесном сотрудничестве» радиостанции «Эхо Москвы» с «западными НКО», значительная часть которого была посвящена Татьяне Фельгенгауэр.

Нападение на Татьяну Фельгенгауэр

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