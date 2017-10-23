Таня, держись. От редакции «Медузы»

23 октября на нашу коллегу, журналистку «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр напали с ножом, ее ранили в шею. Нападение произошло прямо на радиостанции, в гостевой комнате. Врачи говорят, что жизни Тани ничего не угрожает, но ее состояние тяжелое.

Как и все люди, которые работают в новостях, мы привыкли читать и писать про ад — каждый день. Многие журналисты знают, что со временем способность глубоко переживать по поводу каждой страшной новости притупляется: их слишком много, и переживания могут мешать работе. Однако часто эта защитная функция не срабатывает. Нападение на Таню — как раз такой случай, потому что она не просто наша коллега и не просто одна из самых известных и профессиональных журналистов России, но и подруга нашей редакции.

Мы желаем Тане поскорее восстановиться — и физически, и, по возможности, психологически. Мы желаем всем эховцам, которые каждый день получают угрозы в эфире, комментариях и личных сообщениях, — стойкости. Мы желаем людям, которые выпускают грубо сделанные пропагандистские сюжеты об «Эхе», где сотрудников станции (и едва ли не в первую очередь Таню) показывают предателями и врагами народа, найти себе другую работу.

Мы надеемся, что очень скоро Таня вернется в эфир.