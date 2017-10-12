«Россия 24» рассказала о связи «Эха Москвы» с «западными НКО»

В эфире телеканала «Россия 24» был показан сюжет о «тесном сотрудничестве» радиостанции «Эхо Москвы» с «западными НКО».

«Западные НКО, — говорит телеведущий Алексей Казаков, — проводят пропаганду в России, организуют сбор информации, пытаются сформировать прозападную позицию в преддверии президентских выборов».

Доказательством того, что «Эхо Москвы» сотрудничает с такими НКО, авторы сюжета называют встречу журналистов и руководителей радиостанции с представителями организации «Репортеры без границ» и немецкого Фонда имени Роберта Боша, которая прошла в конце сентября в Оренбурге.

На встрече, говорится в сюжете, в числе прочего обсуждалась деятельность Алексея Навального, с которым представители «Эха Москвы» позже встречаются в ресторане, «обнимаются и берут интервью».

Авторы сюжета заявили, что в 2016 году «Эхо Москвы» получило более трех миллионов рублей от своих «зарубежных контрагентов», перечисляя крупнейшие западные СМИ и информагентства. Им, говорится в сюжете, предавали «комментарии экспертов из понятно какого лагеря» — «торговали информационным оружием».

Также упоминается сотрудничество шеф-редактора отделения радиостанции в Оренбурге Максима Курникова с «Радио Свобода», и участие гостей и сотрудников «Эха Москвы» в различных зарубежных программах и форумах.

Авторы сюжета также заявляют, что деятельность «западных НКО» активизировалась перед президентскими выборами 2018 года.

Сюжет опубликован в канале «России 24» на YouTube с описанием: «Чем ближе президентские выборы в России, тем больше тех, кто хочет повлиять на голосование. Радиостанция „Эхо Москвы“ попалась на сотрудничестве с западными НКО. Сколько платят за дестабилизацию общества?»

Журналист «Эха Москвы» Александр Плющев, комментируя сюжет на «России 24», сообщает «Дождь», написал в своем телеграм-канале: «Владимир Рудольфович [Соловьев] на радио в одиночку не справляется, призвали телик в подмогу. Наглядное пособие „как слепить сюжет из ни черта“».