Роскомнадзор пригрозил закрыть «Эхо Москвы» за нарушение закона об иностранных владельцах

Роскомнадзор направил радиостанции «Эхо Москвы» письмо с требованием устранить нарушения закона, который запрещает иностранцам выступать учредителями российских СМИ. Получение письма подтвердил агентству RNS главред радиостанции Алексей Венедиктов.

В письме ведомство требует до 15 февраля устранить выявленные нарушения. Если это не будет сделано, деятельность радиостанции может быть приостановлена. Представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский выразил уверенность, что «Эхо Москвы» успеет исправить нарушения.

Как выяснил «Лайф», речь идет о доле американской EM Holding Company LLC в уставном капитале радиостанции. В декабре 2015 года доля компании была снижена до 19,92 процента, чтобы соответствовать двадцатипроцентному лимиту для иностранцев.

«Предыдущая трактовка закона предполагает, что иностранные совладельцы СМИ могут иметь до 20%, американская компания имеет в „Эхе Москвы“ 19,92%. Это письмо свидетельствует о новой трактовке закона. И вообще по нему — иностранная компания не может быть совладельцем медиа в Российской Федерации», — заявил Венедиктов.