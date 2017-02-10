Роскомнадзор: «Эху Москвы» не нужно избавляться от иностранных акционеров

Интерфакс
13:04, 10 февраля 2017
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Роскомнадзор не требует от «Эха Москвы» исключить иностранное владение, сообщил пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.

«У них проблема с учредительными документами, которая носит технический характер», — сказал Ампелонский.

Никаких претензий к «Эху Москвы» по поводу их иностранного владения у Роскомнадзора нет, подчеркнул он.

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов предположил, что радиостанции «придется менять состав учредителей». «Возможно, это носит технический характер», — сказал он.

Ранее гендиректор «Эха Москвы» Екатерина Павлова, комментируя «Медузе» требование Роскомнадзора, сообщила, что ведомство «смутило то, что по-прежнему одним из собственников компании является американская компания».

«По новому законодательству она напрямую владеть не может — либо опосредованно, либо перераспределены акции между акционерами», — сказала Павлова.

И гендиректор «Эха Москвы», и пресс-секретарь Роскомнадзора заявили о плотном сотрудничестве юристов радиостанции и надзорного ведомства.

Роскомнадзор направил радиостанции «Эхо Москвы» письмо с требованием до 15 февраля устранить нарушения закона об иностранцах в СМИ. Главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов заявил, что Роскомнадзор фактически просит «свести до нуля» долю иностранного владения в «Эхе Москвы».
Ранее Алексей Венедиктов заявлял, что структура собственности «Эха» была приведена в соответствие с новым законом. У компании осталось три совладельца: «Газпром-медиа», EM Holding и ЗАО «Эхо Москвы холдинговая компания» — дочерняя структура EM Holding. Доля иностранного владения, подчеркивал главный редактор радиостанции, была снижена до разрешенных новым законом 19,5 процента.
Закон об иностранных владельцах СМИ, принятый в 2014 году, запрещает иностранным гражданам быть учредителями или владеть более чем 20 процентами СМИ.
В преддверии вступления в силу закона об иностранцах в СМИ многие крупнейшие медиа-холдинги РФ, включая издателя Forbes, сменили владельцев

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