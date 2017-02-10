Роскомнадзор: «Эху Москвы» не нужно избавляться от иностранных акционеров

Роскомнадзор не требует от «Эха Москвы» исключить иностранное владение, сообщил пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.

«У них проблема с учредительными документами, которая носит технический характер», — сказал Ампелонский.

Никаких претензий к «Эху Москвы» по поводу их иностранного владения у Роскомнадзора нет, подчеркнул он.

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов предположил, что радиостанции «придется менять состав учредителей». «Возможно, это носит технический характер», — сказал он.

Ранее гендиректор «Эха Москвы» Екатерина Павлова, комментируя «Медузе» требование Роскомнадзора, сообщила, что ведомство «смутило то, что по-прежнему одним из собственников компании является американская компания».

«По новому законодательству она напрямую владеть не может — либо опосредованно, либо перераспределены акции между акционерами», — сказала Павлова.

И гендиректор «Эха Москвы», и пресс-секретарь Роскомнадзора заявили о плотном сотрудничестве юристов радиостанции и надзорного ведомства.