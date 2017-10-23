На журналистку Татьяну Фельгенгауэр напали с ножом прямо в редакции «Эха Москвы». Главное

23 октября около 12:45 на ведущую «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр напали прямо в редакции

Заместитель главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Сергей Бунтман рассказал «Медузе», что мужчина пришел на проходную многоэтажного офиса на Новом Арбате, где «Эхо» арендует помещения, брызнул из газового баллончика в лицо охраннику (у него травма роговицы глаза) и прорвался на 14-й этаж, где располагается радиостанция. После этого, по словам главного редактора радиостанции Алексея Венедиктова, он ударил ведущую «Эха» Татьяну Фельгенгауэр ножом в шею. «Нападавший ничего не кричал, все было тихо и молча. Он подошел, приобнял [ведущую] и нанес ранение», — сказал Бунтман. Нападавшего задержала служба охраны радиостанции. По словам Бунтмана, когда его задерживали, тот «задел» ножом еще одного охранника — у него легкое ранение.

Фельгенгауэр находится в институте скорой помощи им. Склифосовского

Ведущую госпитализировали сразу после нападения. «Таня, когда садилась в скорую помощь, все это время она была в сознании, могла идти, — конечно, понятно, что не в самом лучшем состоянии. Ей оказали помощь, у нее порез на шее», — сказала ведущая радиостанции «Эхо Москвы» Ольга Бычкова. Жизни Фельгенгауэр ничего не угрожает, отметил Алексей Венедиктов. Подруга Фельгенгауэр, ведущая «Эха Москвы» Ирина Воробьева процитировала у себя в твиттере слова главного врача института Склифосовского Сергея Петрикова: «Состояние тяжелое, находится в операционной. Операция еще не завершена. Ножевое ранение в области шеи. Хорошо, что очень быстро доставили в больницу». Операция была завершена в момент публикации этого материала.

Официально о мотивах нападения неизвестно. Дело возбуждено по статье «покушение на убийство»

Нападавший находится в полиции. Сразу несколько государственных и близких к государству СМИ (РИА «Новости», «Интерфакс», «Лента.ру») сообщили со ссылкой на анонимный источник, что нападавший был знаком с ведущей и напал на нее из-за «личных мотивов». Ведущая «Эха Москвы» Тоня Самсонова написала, что Фельгенгауэр не была знакома с нападавшим; другие коллеги Фельгенгауэр также отрицают, что ведущая была с ним знакома.

Republic со ссылкой на источник в полиции пишет, что нападавшего проверят психиатры. Собеседник издания отметил, что задержанный во время допроса «отвечал неадекватно». По данным телеграм-канала Mash (связан с изданием Life), в частности, он заявил о «телепатической связи» с Фельгенгауэр. «Она была слишком навязчивая, она была у меня в голове», — якобы говорил он.

Следственные действия продолжаются, на месте нападения работает полиция. Официально МВД заявило только о том, что нападавший — иностранец. Уголовное дело возбуждено по статье «покушение на убийство». Изначально следователи рассматривали нападение как хулиганство, однако затем переквалифицировали его.

Нападавший может быть психически нездоровым человеком

Первым имя нападавшего назвал «Лайф» — это, предположительно, Борис Гриц. В дневнике на wordpress, который обнаружил журналист Роман Могучий, человек с таким же именем рассказывает, как он ненавидит Татьяну Фельгенгауэр и состоит с ней в «телепатической связи». Он просит воздействовать на Фельгенгауэр ее коллег и родственников. «Через несколько недель я приезжаю в Москву, и, если это не прекратится, последствия могут быть очень неприятными», — говорится в дневнике.

Предполагаемый нападавший Борис Гриц в 1991 году окончил МПГУ по специальности «учитель физики». В 1993-м он эмигрировал в Израиль; получил степень кандидата физико-математических наук, четыре года работал ассистентом лектора в Иерусалимском университете. С 2007-го по 2008-й был научным сотрудником Калифорнийского университета. В 2009-м устроился на должность научного сотрудника российского Гидрометцентра. В Гидрометцентре «Медузе» подтвердили, что Гриц работал у них «несколько лет назад», но потом ушел. После этого Гриц преподавал в колледже в Беэр-Шеве и занимался изучением атмосферы в Тель-Авивском университете. Также Гриц занимался репетиторством.

Гриц окончил годичные курсы по веб-программированию, а также получил лицензию водителя грузовика в Канаде. В Израиле Грицу отказали в работе водителя из-за иностранного водительского удостоверения, летом 2017 года он пожаловался на это комиссару ООН по правам человека. Не удавалось найти ему и другую работу — все израильские организации, куда обращался Гриц, отказывали ему в трудоустройстве с 2012 года. «Я уверен, что-то, что со мной происходит эти пять лет, свидетельствует о серьезных проблемах в израильском обществе», — писал он. Также он указывал, что устроиться на работу, связанную с физическим трудом, он не может из-за проблем со здоровьем, в том числе из-за перенесенного инфаркта.

Угрозы ведущим «Эха Москвы» поступают постоянно

Об этом «Медузе» рассказал соведущий Татьяны по программе «Утренний разворот» Александр Плющев. «Угрозы всем ведущим „Эха Москвы“ в эсэмэсках или соцсетях поступают более-менее регулярно от разных не очень адекватных людей. Просто кому-то чуть больше, кому-то меньше. Мы внимания на такие угрозы обычно не обращаем. Именно в последние дни мне угроз не было, насчет Татьяны не знаю. У меня нет версий, что могло спровоцировать нападение. Я думаю, что практически любой наш эфир может кого-то неадекватного на что-то натолкнуть. Слава богу, у нас не какой-то травоядный эфир», — сказал он.

Телеканал «Россия 24» обвинял «Эхо Москвы» и Татьяну Фельгенгауэр в «работе на Запад». Сюжет о нападении на журналистку делал автор этих же сюжетов

11 октября на телеканале «Россия 24» вышел сюжет «Эхо Госдепа. „Эхо Москвы“ попалась на сотрудничестве с западными НКО» (НКО — некоммерческие организации). В нем говорилось, что «некоммерческие структуры с серым финансированием становятся для российского общества опаснее, чем группировка ИГИЛ», а «Эхо Москвы» занимается «антигосударственной деятельностью» и по сути является «иностранным агентом». Также в сюжете упоминалась журналистская конференция в Оренбурге, которую посетили в том числе иностранцы. Татьяна Фельгенгауэр была одной из участниц этой конференции. В сюжете приводились ее цитаты о том, что в России слишком много ограничений для журналистов. «Выход собравшиеся видят в укреплении критически настроенных СМИ за счет иностранного финансирования», — говорит соавтор сюжета, специальный корреспондент ВГТРК Антон Подковенко.

12 октября на «России 24» вышло продолжение сюжета — «Эхо Госдепа — 2», в котором «Эхо Москвы» и Татьяну Фельгенгауэр вновь обвинили в «работе на Запад». Бывший журналист «Эха» (сейчас журналист RTVI) Тихон Дзядко в ответ обвинил ВГТРК в том, что такие сюжеты провоцируют нездоровых людей: «Если им долдонить по телику, что „Эхо“ — враг, то они берут нож».

23 октября нападение на Татьяну Фельгенгауэр подробно освещалось на телеканале «Россия 24»; одним из авторов сюжета был тот же Антон Подковенко. В сюжете о нападении оценок работе «Эха Москвы» и Фельгенгауэр он не давал. «Информация обновляется буквально каждую минуту. Мы, конечно, следим за развитием событий» — так заканчивается сюжет.