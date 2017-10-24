Суд арестовал напавшего на Татьяну Фельгенгауэр
Пресненский районный суд арестовал Бориса Грица, напавшего 23 октября с ножом на ведущую радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр. Об этом сообщил корреспондент «Медузы» из зала суда. Гриц помещен под стражу сроком до 23 декабря.
Адвокат Грица Андрей Голоднюк сообщил, что его подзащитный обжаловать арест отказался. Такую просьбу в письменном виде, сообщил адвокат, Гриц передал ему еще до заседания суда.
На заседании суда Гриц просил избрать ему более мягкую, чем арест, меру пресечения.
На суде представители следствия объявили, что Гриц частично признал вину. Гриц, по его словам, не отрицает, что нанес ранение журналистке, но заявляет, что у него не было умысла на убийство.
Обновление. Следственный комитет РФ предъявил Борису Грицу официальное обвинение по статье о покушении на убийство.
Борис Гриц днем 23 октября ворвался в здание, где находится радиостанция «Эхо Москвы», применив против охранника газовый баллончик. Поднявшись в редакцию Гриц напал с ножом на Татьяну Фельгенгауэр, ранив ее в шею. Нападавшего задержала охрана радиостанции. Фельгенгауэр была сделана операция в институте имени Склифосовского, врачи оценивают ее состояние как стабильно тяжелое.
По факту нападения на журналистку возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 105 УК РФ). В рамках расследования проведен обыск в квартире в Люберцах, где остановился Борис Гриц, живущий в Израиле.