Суд арестовал напавшего на Татьяну Фельгенгауэр

Пресненский районный суд арестовал Бориса Грица, напавшего 23 октября с ножом на ведущую радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр. Об этом сообщил корреспондент «Медузы» из зала суда. Гриц помещен под стражу сроком до 23 декабря.

Адвокат Грица Андрей Голоднюк сообщил, что его подзащитный обжаловать арест отказался. Такую просьбу в письменном виде, сообщил адвокат, Гриц передал ему еще до заседания суда.

На заседании суда Гриц просил избрать ему более мягкую, чем арест, меру пресечения.

На суде представители следствия объявили, что Гриц частично признал вину. Гриц, по его словам, не отрицает, что нанес ранение журналистке, но заявляет, что у него не было умысла на убийство.

Обновление. Следственный комитет РФ предъявил Борису Грицу официальное обвинение по статье о покушении на убийство.