«Спасибо за поддержку и любовь, котаны». Татьяна Фельгенгауэр передала письмо из больницы

Друзья!! К @t_felg пустили родных и она написала нам письмо! Больше к Тане никого не пускают пока что, она передаёт всем привет и спасибо! pic.twitter.com/hq0rtARx1U

Журналистка «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр, на которую напали с ножом, передала письмо из больницы. Его опубликовала ее бывшая коллега Ирина Воробьева.

23 октября гражданин России и Израиля Борис Гриц прошел в редакцию «Эха Москвы» и ранил Татьяну Фельгенгауэр ножом в шею. Журналистка была госпитализирована в тяжелом состоянии.

На допросе Гриц заявил, что Фельгенгауэр годами преследовала его телепатически. Впоследствии он отказался давать показания.

Грицу предъявлено обвинение в покушении на убийство. Суд санкционировал его арест.