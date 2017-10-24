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«Спасибо за поддержку и любовь, котаны». Татьяна Фельгенгауэр передала письмо из больницы

Ирина Воробьева
10:05, 24 октября 2017
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Журналистка «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр, на которую напали с ножом, передала письмо из больницы. Его опубликовала ее бывшая коллега Ирина Воробьева.

23 октября гражданин России и Израиля Борис Гриц прошел в редакцию «Эха Москвы» и ранил Татьяну Фельгенгауэр ножом в шею. Журналистка была госпитализирована в тяжелом состоянии.
На допросе Гриц заявил, что Фельгенгауэр годами преследовала его телепатически. Впоследствии он отказался давать показания.
Грицу предъявлено обвинение в покушении на убийство. Суд санкционировал его арест.

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