Врач: Фельгенгауэр не вводили в кому, она в стабильном тяжелом состоянии

Заместитель главного редактора «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр после операции находится в стабильном тяжелом состоянии. Об этом утром 24 октября рассказал директор НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков.

Он пояснил, что после таких повреждений, которые получила Фельгенгауэр, состояние всегда является тяжелым. «Могу сказать точно, что голосовые связки у нее не повреждены, но ситуация такая, что зона этого ранения достаточно серьёзная, поэтому о дальнейших шагах реабилитации мы сможем говорить только через несколько дней», — добавил врач.

Фельгенгауэр после операции не вводили в состояние искусственной комы, ей вводили только обезболивающие препараты во время подключения к аппарату искусственной вентиляции легких. Все это время журналистка оставалась в сознании, заметил Петриков.