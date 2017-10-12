Дело Роскомнадзора, все подробности Троих сотрудников главного цензурного ведомства России обвиняют в присвоении зарплат «мертвых душ»

11 октября стало известно , что трое сотрудников Роскомнадзора — пресс-секретарь Вадим Ампелонский, глава правового отдела Борис Едидин и глава аппарата Александр Весельчаков — обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. В чем именно заключается суть дела, официально не сообщается. Источники в разных СМИ утверждают , что дело может быть связано с фиктивным оформлением сотрудников в подведомственный Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» и выводом оттуда денег. «Медуза» рассказывает, что известно об отправленных под домашний арест фигурантах дела — и о центре, в котором они, предположительно, занимались мошенничеством.

Вадим Ампелонский

В 2004 году Вадим Ампелонский окончил Военный университет Министерства обороны по специальности «журналистика». Первое время он работал по специальности и в начале двухтысячных активно публиковался в «Московском комсомольце». Писал он в основном об армии и военных конфликтах. В частности, в 2004-м Ампелонский выпустил материалы о гибели президента Чечни Ахмата Кадырова — и о том, что подразделения, подчиняющиеся его сыну Рамзану Кадырову, возможно, похищают людей.

В январе 2007 года Ампелонский перешел на работу в компанию «Мосэнерго» на пост пиар-менеджера, где среди прочего писал книгу «К свету, теплу и свежему воздуху», изданную к 120-летию предприятия в 2007-м. Компанию он покинул летом 2008-го, незадолго до того, как бывший менеджмент компании обвинили в похищении больше 321 миллиона рублей со счетов «Мосэнерго». Выяснилось это, когда компания «Мосэнерго» была приобретена «Газпромом» — и там сменилось руководство. Никаких обвинений Ампелонскому не предъявляли.

Следующим местом работы Ампелонского стала еще одна энергетическая компания, ОАО «Энел ОГК-5» (сейчас «Энел Россия»), которую тогда возглавлял бывший гендиректор «Мосэнерго» Анатолий Копсов. Ампелонский занял пост директора по внешним связям и PR.

После этого, в 2011-м, Ампелонский работал главой пиар-службы в холдинге «Энергостройинвест», в то время — одном из крупнейших строителей магистральных подстанций и линий электропередачи. В 2016-м руководителей холдинга Антона Зингаревича и Константина Шишкина обвинили в хищении 2,5 миллиарда рублей, за год до этого холдинг был признан банкротом. Проработав в компании ровно год, Ампелонский перешел на аналогичную должность в ОАО «Центральная ППК» — компанию, занимающуюся пригородными железнодорожными перевозками; там Ампелонский также возглавлял пресс-службу.

В январе 2013 года Ампелонский перешел на работу в агентство PR и консалтинга «Примум», где стал руководителем проектов по энергетике. В частности, он отвечал за пиар-сопровождение ОАО «МОЭК» («Московская объединенная энергетическая компания») и сопровождал сделку по приватизации компании «Газпромом». Сделка стала на тот момент крупнейшей в истории региональной энергетики.

Спустя два месяца после этого, в октябре 2013 года, Ампелонский ушел из компании, а вскоре стал пресс-секретарем «Роскомнадзора» — уже в декабре он объяснял СМИ, за употребление каких именно нецензурных слов российские издания могут получить предупреждение или даже лишиться лицензии. Позднее Ампелонский объяснял причины блокировки сайтов и называл слухами возможную блокировку других ресурсов, например мессенджера Telegram.

По данным главного редактора издания TJournal Никиты Лихачева, после президентских выборов 2018 года Ампелонский планировал уйти из Роскомнадзора в «какой-нибудь крупный бизнес-сектор, потому что работать на госслужбе хоть и интересно, но нервно».

Своей вины в мошенничестве Ампелонский не признает и будет обжаловать домашний арест, заявил его адвокат Юрий Пегов. В разговоре с «Медузой» Пегов подтвердил эту информацию, но от дальнейших комментариев отказался, поскольку дал следствию подписку о неразглашении информации. Роскомнадзор также не комментирует дело.

Борис Едидин и Александр Весельчаков

О других фигурантах дела известно существенно меньше. Начальник правового управления Роскомнадзора Борис Едидин участвовал в обсуждениях принятого в 2013 году закона о борьбе с пиратской видеопродукцией. Также он был сторонником блокировок мобильных приложений в магазинах Apple и Google, выступал за регулирование видеохостингов, ограничение спам-рассылок в мессенджерах и боролся с «пропагандой обхода блокировок».

Александр Весельчаков, по данным «Ведомостей», регулярно сопровождал главу Роскомнадзора Александра Жарова на публичных мероприятиях — как руководитель аппарата службы. По сведениям РБК, он организовывал всю административную работу ведомства, в том числе отвечал за подбор кадров. Кроме того, Весельчаков был советником генерального директора ФГУП «Главный радиочастотный центр», куда могли быть оформлены «мертвые души» — их зарплаты позднее якобы присваивали сотрудники Роскомнадзора. По данным телеграм-канала «Опер слил» (одним из первых сообщил об оперативных мероприятиях в Роскомнадзоре), был связан с этим предприятием и Едидин — он должен был стать его главой, но в последний момент назначение отменилось.

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров Сергей Савостьянов / ТАСС / Scanpix / LETA

В начале октября следователи пришли с обысками в «Главный радиочастотный центр». Сразу после этого и было возбуждено дело о мошенничестве, по которому арестованы Едидин, Весельчаков и Ампелонский.

По данным BFM, еще в 2012 году чиновники придумали схему, которая могла компенсировать невысокую зарплату работников Роскомнадзора за счет выплат из средств ФГУП — их переводили фиктивным работникам, которые были оформлены в центре, но на работе не появлялись. Такие выплаты продолжались с ноября 2012-го по 9 февраля 2017-го. Всего незаконно выплатили больше 20 миллионов рублей.

Издание утверждает: Едидин обвинение отрицает, а Весельчаков частично признал вину, согласившись с тем, что были формальные нарушения при выплатах зарплаты, однако он категорически не согласен с обвинениями в мошенничестве и хищениях.

Главный радиочастотный центр

«Главный радиочастотный центр» является подведомственной Роскомнадзору организацией. Центр согласовывает операторам связи проекты строительства сетей после получения ими частот, обеспечивает поступление в бюджет средств за использование частот и контролирует уровень излучения от высокочастотных устройств. Кроме того, центр стал разработчиком технического задания и заказчиком информационной системы «Ревизор» — она устанавливается на сетях операторов связи для отслеживания того, блокируют ли они ресурсы из реестра запрещенных сайтов Роскомнадзора.

Также на базе именно этого ФГУПа Роскомнадзор создал департамент, «изучающий возможности блокировки различных интернет-сервисов». В числе прочего, в этом департаменте учатся блокировать анонимайзеры, которые будут запрещены в России с 2018 года.

Кроме того, специалисты «Главного радиочастотного центра» и его филиалов в регионах выполняют часть технических и экспертных функций при блокировке сайтов и фактически являются мониторщиками интернета. Например, именно они обнаружили мат на страницах издания Republic — в ролике рэп-баттла Оксимирона и Гнойного, который вставили в один из материалов. Свои экспертизы и заключения специалисты центра передают в Роскомнадзор, а уже тот принимает решение о том, как СМИ будет наказано.

ФГУП — прибыльная организация. По итогам первого полугодия 2017-го чистая прибыль «Главного радиочастотного центра» составила больше 500 миллионов рублей. От комментариев «Медузе» относительно уголовного дела в центре отказались.