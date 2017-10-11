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Дело Роскомнадзора: троих сотрудников ведомства (включая пресс-секретаря!) обвинили в мошенничестве. Никто не говорит за что
Анатолий Жданов / Комсомольская Правда / PhotoXPress
Что известно
- На пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского завели уголовное дело. Он проходит обвиняемым по делу о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ).
- Представитель Роскомнадзора — не единственный фигурант дела. Второй обвиняемый — руководитель правового отдела того же ведомства Борис Едидин. Третий — глава аппарата Роскомнадзора Александр Весельчаков.
- Вадим Ампелонский не арестован. Суд отказался заключить пресс-секретаря под стражу. Он находится под подпиской о невыезде, как и Едидин. Весельчаков отправлен под домашний арест. Ходатайство следствия рассматривались 5 октября.
- Телеграм-канал «Опер слил» 10 октября сообщил об обысках в подведомственной Роскомнадзору организации ФГУП «Главный радиочастотный центр». По данным этого источника, Едидин должен был стать главой предприятия, но в последний момент этого не произошло.
Что неизвестно
- В чем именно обвиняются Вадим Ампелонский и другие фигуранты дела? В той части статьи «Мошенничество», по которой их обвиняют, говорится: либо мошенничество совершила группа лиц, либо в особо крупном размере, либо из-за действий преступников кто-то лишился жилья. По данным «Интерфакса», дело связано с выводом средств из подведомственного Роскомнадзору ФГУПа, однако его название не уточняется. «Ведомости» говорят о связи дела с «Главным радиочастотным центром».
- Почему все чиновники молчат? Комментировать ситуацию с делом против сотрудников Роскомнадзора отказались глава этого ведомства, его заместитель, пресс-служба Роскомнадзора, представитель Минкомсвязи и сотрудники Следственного комитета. Более того, про дело стало известно только спустя шесть дней после судебного заседания по мере пресечения благодаря источникам издания VC.ru. Власти о деле не рассказывали.
- Где находится Ампелонский? Его телефон «не обслуживается». Он уже неделю не отвечает корреспонденту «Медузы» в фейсбуке. В телеграме указано, что Ампелонский неделю не был онлайн. При этом 11 октября в «Известиях» вышла заметка с его комментарием. Возможно, его взяли заранее.