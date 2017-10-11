«Интерфакс»: дело против Вадима Ампелонского связано с выводом денег Роскомнадзора через подконтрольное предприятие

Интерфакс
17:18, 11 октября 2017
Требует подтверждения

Уголовное дело против пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского и двух других сотрудников ведомства связано с выводом денег через одно из федеральных государственных унитарных предприятий (ФГУПов), подконтрольных Роскомнадзору. Об этом «Интерфаксу» сообщил осведомленный источник.

О каком именно ФГУПе идет речь, не уточняется. Как отмечало издание vc.ru, первым сообщившее о деле против Ампелонского, телеграм-канал «Опер слил» писал об обысках во ФГУП «Главный радиочастотный центр», в котором, «по слухам, нашлись мертвые души, на которые списывались расходы». 

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