«Интерфакс»: дело против Вадима Ампелонского связано с выводом денег Роскомнадзора через подконтрольное предприятие

Уголовное дело против пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского и двух других сотрудников ведомства связано с выводом денег через одно из федеральных государственных унитарных предприятий (ФГУПов), подконтрольных Роскомнадзору. Об этом «Интерфаксу» сообщил осведомленный источник.

О каком именно ФГУПе идет речь, не уточняется. Как отмечало издание vc.ru, первым сообщившее о деле против Ампелонского, телеграм-канал «Опер слил» писал об обысках во ФГУП «Главный радиочастотный центр», в котором, «по слухам, нашлись мертвые души, на которые списывались расходы».