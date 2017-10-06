В Роскомнадзоре создали департамент по блокировке анонимайзеров
Роскомнадзор создал на базе подведомственного предприятия «Главный радиочастотный центр» департамент, изучающий возможности блокировки различных интернет-сервисов, сообщил «Известиям» глава ведомства Александр Жаров.
Новый департамент, по словам главы Роскомнадзора, также изучает поведение «нарушителей, пытающихся обойти блокировки и нарушить логику действия системы блокировок».
Появление нового департамента Жаров объяснил необходимостью подготовки к вступлению в силу новых законов, в том числе о запрете анонимайзеров, VPN и Tor. В числе прочего, сообщил глава Роскомнадзора, в новом департаменте тренируются блокировать и анонимайзеры.
— Тренируются блокировать все ресурсы, которые должны быть заблокированы, если они нарушают закон, — отметил Александр Жаров.