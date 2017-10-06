В Роскомнадзоре создали департамент по блокировке анонимайзеров

"Известия"
08:00, 6 октября 2017
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Роскомнадзор создал на базе подведомственного предприятия «Главный радиочастотный центр» департамент, изучающий возможности блокировки различных интернет-сервисов, сообщил «Известиям» глава ведомства Александр Жаров.

Новый департамент, по словам главы Роскомнадзора, также изучает поведение «нарушителей, пытающихся обойти блокировки и нарушить логику действия системы блокировок».

Появление нового департамента Жаров объяснил необходимостью подготовки к вступлению в силу новых законов, в том числе о запрете анонимайзеров, VPN и Tor. В числе прочего, сообщил глава Роскомнадзора, в новом департаменте тренируются блокировать и анонимайзеры.

— Тренируются блокировать все ресурсы, которые должны быть заблокированы, если они нарушают закон, — отметил Александр Жаров.

"Известия"
Закон о запрете анонимайзеров, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным в конце июля, вступит в силу с 1 ноября 2017 года.
По новому закону, ФСБ и МВД будут выявлять сайты и сервисы, которые позволяют получать доступ к страницам из списка заблокированных. Если анонимайзеры после предупреждения не начнут блокировать запрещенные сайты, доступ к ним начнут ограничивать.

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