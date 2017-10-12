Пресс-секретарь Роскомнадзора отказался признать вину по делу о мошенничестве
Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский не признает вину по делу о мошенничестве против него и других сотрудников ведомства. Об этом рассказал адвокат Ампелонского Игорь Пегов.
«Там нет ничего криминального. Никакой связи с нашим подзащитным тоже нет», — добавил адвокат. Конкретных сведений о сути обвинений Пегов не представил.
Ранее стало известно, что Ампелонского и еще двух сотрудников Роскомнадзора отправили под домашний арест на месяц. Всех их подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.
Официально ни следственные органы, ни Роскомнадзор, ни Минкомсвязи уголовное дело не комментировали.