Пресс-секретарь Роскомнадзора отказался признать вину по делу о мошенничестве

ТАСС
10:03, 12 октября 2017
Надежный источник

Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский не признает вину по делу о мошенничестве против него и других сотрудников ведомства. Об этом рассказал адвокат Ампелонского Игорь Пегов.

«Там нет ничего криминального. Никакой связи с нашим подзащитным тоже нет», — добавил адвокат. Конкретных сведений о сути обвинений Пегов не представил.

Ранее стало известно, что Ампелонского и еще двух сотрудников Роскомнадзора отправили под домашний арест на месяц. Всех их подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.
Официально ни следственные органы, ни Роскомнадзор, ни Минкомсвязи уголовное дело не комментировали.

Дело Роскомнадзора

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