Пресс-секретарь Роскомнадзора отказался признать вину по делу о мошенничестве

Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский не признает вину по делу о мошенничестве против него и других сотрудников ведомства. Об этом рассказал адвокат Ампелонского Игорь Пегов.

«Там нет ничего криминального. Никакой связи с нашим подзащитным тоже нет», — добавил адвокат. Конкретных сведений о сути обвинений Пегов не представил.